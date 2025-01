Pianetamilan.it - Carpi-Milan Futuro: il match prewiew dei giovani rossoneri

Contro ilè arrivato, a settembre, il primo punto (e il primo gol) delin Serie C. Contro ilriparte la stagione dei, di scena al Cabassi per la prima partita del loro 2025 e la seconda del girone di ritorno. Una grande occasione per iniziare al meglio l'anno e ottenere dei punti importanti. Un appuntamento che introduciamo con la nostraPreview. QUIarrivano al primo impegno del nuovo anno dopo giorni di buon lavoro aello, con l'obiettivo di invertire la rotta e sommare punti necessari per uscire dalla zona Playout. Mister Bonera non ha giocatori squalificati (diffidato il solo Minotti) ma dovrà tenere conto degli aggregati alla Prima Squadra di Conceição. Sarà la prima in rossonero, però, per l'ultimo arrivato: Andrea Magrassi, esperto attaccante 31enne proveniente dal Cittadella e visto in Serie C con le maglie di Cavese, Pontedera, Ravenna, Virtus Entella e Virtus Verona.