Carlos Santana si è rotto un dito e deve cancellare i concerti

(Adnkronos) – Il musicistasi èune ora è costretto a. Durante una passeggiata alle isole Hawaii, il 77enne chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense è caduto rovinosamente e si è fratturato il mignolo della mano sinistra. Questo significa che il leggendario artista di “Smooth”, “Black Magic Woman” e “Samba Pa Ti” non potrà suonare la chitarra per un certo periodo di tempo, come ha annunciato il suo management sul profilo Instagram del musicista. Iprevisti a Las Vegas dal 22 gennaio dovranno svolgersi in un altro momento. “sta bene ed è desideroso di tornare presto sul palco. Ha solo bisogno di riprendersi”, prosegue il comunicato. “Gli incidenti capitano e la sua salute è la nostra prima preoccupazione”.