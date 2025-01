Quotidianodipuglia.it - Capodanno ?comunitario?: «Festeggiare in piazza, reazione alla violenza»

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Piazze gremite l'ultimo giorno dell'anno? Un modo per avere meno paura, meno ansia; un modo per reagiree forse anche qualcosa in più. Il professor Giuseppe.