Calcionews24.com - Calciomercato Monza, si sogna il colpo Correa dall’Inter. Possibile la mossa del “Condor” Galliani?

Leggi su Calcionews24.com

, siad occhi aperti con il. Ecco le ultime novità in vista della sessione di gennaio Secondo quanto riportato da.com,sarebbe in uscitadopo un ciclo di tanti bassi e pochissimi alti. Nel mezzo però c’è anche l’occasione per riscattarsi subito, soprattutto in una provincia .