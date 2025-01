Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Offerto l’esubero Rashford: ecco tutti i dettagli

Leggi su Pianetamilan.it

Nel corso di questoinvernale ilpotrebbe essere uno dei club più attivi e in questo senso attenzione alla situazione relativa a Marcus. Come noto, infatti, il giovane attaccante del Manchester United sarebbe in rotta di collisione con il club per diversi motivi. Innanzitutto la volontà dei Red Devils di mandarlo via, complici i dissidi degli scorsi mesi. Inoltre la situazione di classifica del club, che da diversi anni in realtà non naviga in acque certamente sicure, starebbe spingendo lo stesso inglese a guardarsi intorno per cercare una nuova esperienza altrove. Le ultime informazioni in merito le ha fornite Matteo Moretto, esperto di. In un articolo pubblicato sul sito 'Relevo', infatti, l'esperto diha spiegato comee Manchester United abbiano avuto contatti negli ultimi giorni.