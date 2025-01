Lapresse.it - Cairo, liberato Elanain Sharif: prosciolto dalle accuse

È stato, 44enne italo-egiziano arrestato in Egitto lo scorso 9 novembre eal termine del processo di primo grado il 30 dicembre.è tornato in libertà la sera del 2 gennaio ed è ora al, a casa della madre, in attesa dell’eventuale richiesta di appello da parte del procuratore “che ha tempo fino al 14 gennaio”, spiega a LaPresse l’avvocato Alessandro Russo, del foro di Spoleto, che assiste la madre diresidente a Foligno. La donna è ora in Egitto con il figlio.era stato arrestato al suo arrivo in Egitto con ledi incitamento al vizio, uso di internet per commettere un reato e attentato ai principi della moralità della famiglia egiziana, previsti dall’ordinamento giuridico egiziano e legati alla sua precedente attività di attore hard, terminata alcuni anni fa.