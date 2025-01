Ilgiorno.it - Brivio, devastate le luminarie lungo l’Adda. La rabbia del sindaco: ''Anno nuovo, vecchi idioti''

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 4 gennaio 2025 – Vandali dellee degli addobbi natalizi a, dove qualcuno ha strappato e tagliato leche addobbavano ilfiume. Leerano posizionate sulla balaustra del lung'Adda. “Un ‘'regalo' da oltre 2mila euro – denunciano i volontari della Pro loco che si sono fatti carico delle spese per allestire gli addobbi natalizia in paese -. Tanto valgono i danni causati da chi, nottetempo, ha tagliato le, che sonoprofessionali e quindi molto costose”. I vandali dellenatalizie dise la sono presa anche con diversi vasi di fiori, che adornavano sempre ilfiume. Li hscagliati in acqua, nell'Adda, contro barche ormeggiate a riva e poi in strada. “”, sono le parole delFederico Airoldi, In zona sono installate diverse telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che potrebbero aver immortalato i teppisti all'opera.