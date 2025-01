Oasport.it - Bob: tripletta tedesca a Winterberg, vince Friedrich. Patrick Baumgartner ottimo sesto

La Germania continua a dominare nella Coppa del Mondo di bob. Nel 2 in quel diper i padroni di casa, con il ritorno alla vittoria di Francesco. Il fenomeno di Pirna, campione olimpico in carica, si impone davanti al pubblico amico.Èper i tedeschi.chiude con il tempo 1:48.26, frutto di una super prima run e di un’eccellente gestione, come di consueto, nella seconda. Alle sue spalle troviamo Adam Ammour, staccato di 21 centesimi, mentre terzo c’è Johannes Lochner, a 62 centesimi dalla vetta.Completano la top-5 il britannico Brad Hall e il sudcoreano Jinsu Kim, mentre in sesta posizione c’è un eccellente: l’altoatesino ha disputato una gran gara e ha chiuso con un ritardo di 1.27. In casa Italia c’è anche la diciannovesima posizione di Mattia Variola.