Bergamo l' omicida confessa | ero geloso

18.47 E' stato sottoposto a fermo Sadate Djiram, togolese di 28 anni che ha accoltellato,uccidendolo,Mamadi Tunkara, in pieno centro a,mentre si recava al lavoro in bicicletta al supermercato dove era addetto alla sicurezza. La Polizia era riuscito ad individuarlo e acciuffarlo a bordo di un treno al confine con la Svizzera. Dopo un lungo interrogatorio hato: lo avrebbe colpito per motivi di gelosia. Mamadi Tunkara aveva 36 ed era di origini gambiane.