Ildifforme.it - Bergamo, addetto alla sicurezza accoltellato a morte: individuato un sospetto

Leggi su Ildifforme.it

L'aggressione si è verificata in pieno centro, in via Tiraboschi, e la vittima sarebbe un vigilantes 40enne, prima spinto a terra e poi ferocemente colpito. All'origine dei fatti sembra ci sia una lite degenerataL'articolounproviene da Il Difforme.