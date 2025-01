Forlitoday.it - Bentivogli (Lega): "Forlì brilla con le luminarie, inutile la polemica per il mancato Capodanno in piazza"

Leggi su Forlitoday.it

“Legittimo criticare, obbligatorio farlo con serie e comprovate motivazioni. Il gruppo Pd censura ieri, 3 gennaio, la Giunta Zattini per la ponderata decisione di non organizzare la festa diin. Molto strano che non abbiano manifestato prima il loro disappunto visto che la.