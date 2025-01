Fanpage.it - Bennacer riunisce i calciatori del Milan a fine partita: fa loro un discorso da vero leader

Al termine della semifinale di Supercoppa vinta dalin rimonta sulla Juventus, Ismaelha riunito i i compagni sul terreno di gioco e ha fattounda. Il centrocampista algerino ha spiegato ai rossoneri che non si è fatto ancora niente, c'è la finale con l'Inter: "Una finale non conta come si gioca, si vince una finale!".