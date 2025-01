Inter-news.it - Bennacer già monta il Milan: «Una finale non si gioca, si vince»

già la testa delin vista delladi Supercoppa italiana contro l’Inter. Il centrocampista algerino carica così.LA CARICA DI– Ieri sera, ilha battuto in rila Juventus per 2-1 a Riad nella seconda semidella Supercoppa italiana. Un risultato che ha permesso alla squadra di Sergio Conceicao di volare indove affronterà l’Inter campione d’Italia, che giovedì si è sbarazzata agevolmente dell’Atalanta. Subito dopo la fine della partita, il gruppo rossonero si è riunito in cerchio e qui Ismael, da poco rientrato da un grave infortunio, ha voluto caricare l’intera squadra come un leader. Un discorso motivazione in vista del derby in programma il giorno della Befana, lunedì 6 gennaio. Queste le sue parole postate dall’account ufficiale dello stesso: «Raga, recuperiamo bene, abbiamo unaadesso.