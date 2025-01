Comingsoon.it - Beautiful Puntata del 5 gennaio 2025, Replica: Sheila viene liberata e Finn l'abbraccia mentre negli USA è felice con Deacon

continua ad andare in onda insu Canale5 anche il 5. Nellarivedremo il momento in cuisarà scarcerata ma anche quello in cuiricambierà l'abbraccio di sua madre. Intanto nelle puntate americane della Soap,è più che maiaccanto a