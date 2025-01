Inter-news.it - Bastoni, la decisione per Inter-Milan: una certezza

Alessandro, uscito un po’ stanco dalla sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, ha le idee chiarissime riguardo la sua partecipazione nella finale.IL PUNTO – Alessandroha terminato-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai meneghini con il punteggio di 2-0, con della stanchezza nelle gambe. Il difensore italiano, infatti, è uno dei più impiegati dal tecnico Simone Inzaghi, anche a causa dell’assenza di abbastanza alternative in difesa. Il recupero di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, previsto per la sfida di Serie A contro il Venezia del 12 gennaio, consentirà al piacentino di adottare nuove soluzioni funzionali a garantire un maggior risparmio di energie per i titolarissimi in questa fase della stagione., situazione chiara perLAha bisogno di riposare, ma questo ragionamento potrà essere applicato da Inzaghi solo dopo il ritorno da Riyadh.