Basilica San Paolo fuori le Mura a Roma, piazza aperta per la Porta Santa

AGI - Da domenica 5 gennaio sarà completamentelaantistante laSanlein occasione dell'apertura della. Sull'area è infatti in corso un intervento giubilare multidisciplinare che coinvolge più enti: Società Giubileo 2025 per la riqualificazione delle antistante la, il Municipio VIII per la riqualificazione del parco Schuster e il Dipartimento Turismo per l'attivazione di un info point. A margine di questi interventi il Dipartimento lavori pubblici, con fondi capitolini, sta eseguendo in accordo con la Soprintendenza di Stato, un lavoro di riqualificazione del camminamento pedonale che costeggia il Battistero. La prima fase dei cantieri è conclusa, come da crono programma degli interventi, e ciò consentirà lo svolgimento delle celebrazioni giubilari.