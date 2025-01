Casertanews.it - Auto con uomo incappucciato cerca di adescare ragazzini

Leggi su Casertanews.it

sospetta si aggira per Capodrise e tenete di. È la denuncia di una donna che ha allertato adulti e genitori attraverso i gruppi social della città. L’episodio è avvenuto in zona San Donato, dove una vettura scura con a bordo unha tentato di far salire.