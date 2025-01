.com - Ancona: auto si schianta contro cabina gas, morti due pedoni. Il Comune: “Non uscite di casa”

Leggi su .com

Incidente mortale stamattina, 4 gennaio 2025, nel quartiere di Torrette, alla periferia di, dove i vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla polizia e al 118 per mettere in sicurezza l'intera area a seguito dello sfra tre vetture in via EsinoL'articolosigas,due. Il: “Nondi” proviene da Firenze Post.