Palermotoday.it - Almaviva, Giambona (Pd): "Lavoratori devono essere reimpiegati nel servizio telefonico sanitario della Regione"

Leggi su Palermotoday.it

“La notiziaprorogacassa straordinaria per iè una conquista importante, ma quello che noi chiediamo è sicuramente un cambio di passo sulla questione che metta in sicurezza tutto il bacino die non solo una parte di esso. Bisogna lavorare per creare le.