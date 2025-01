Lanazione.it - Alla guida mentre usano il cellulare: patenti ritirate. Sanzioni anche per mancata revisione dell’auto

Firenze, 4 gennaio 2025 – Trea conducenti fiorentini sorpresiusavano il: per lorouna sanzione di 250 euro con decurtazione di 5 punti dpatente. E' il bilancio di ultimi controlli del reparto di Rifredi della polizia municipale di Firenze. Da giovedì a stamani, fa sapere il Comune, il reparto di Rifredi ha attuato accertamenti mirati al rispetto delle nuove norme del Codice della strada. Sono stati controllati 20 veicoli, quattro bus e tre autocarri. Un bus italiano è stato multato per aver sostato e poi transitato senza il previsto permesso di ingresso in città (duerispettivamente da 83 e 42 euro). Due invece i conducenti trovati a bordo di veicoli conscaduta, violazione per cui è prevista la multa di 173 euro e la sospensione del mezzo dcircolazione fino ad avvenuta