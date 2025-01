Quifinanza.it - Alessandra Todde dichiarata decaduta, Consiglio contesta rendicontazione delle spese

Leggi su Quifinanza.it

Il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato, presidente della Regione Sardegna. I giornali legati al territorio titolano “terremoto in Regione”, ma questo non è un fatto naturale, per così dire.La decisione arriva in seguito a un lungo lavoro che ha messo al vaglio le spese sostenute durante la campagna elettorale di inizio 2024. Le evidenze hanno portato alla conferma di “inadempienze nella“. Da qui, ilregionale ha emesso un’ordinanza di ingiunzione che porterebbe alla decadenza didalla carica di consigliera regionale e, di conseguenza, anche da quella di presidente della Regione. Il provvedimento non è definitivo eha già dichiarato che farà ricorso, continuando nel frattempo a svolgere il suo ruolo.