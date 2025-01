Bresciatoday.it - "Aiuto, sono caduto in un dirupo": viene ritrovato morto dopo 6 ore

Leggi su Bresciatoday.it

A poche ore dalla tragedia costata la vita a Francesco Prati in Valcamonica, un escursionista milanese di 62 anni è deceduto sul Monte Avaro, nel comune di Ornica, in Alta Val Brembana. Nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, l'uomo è precipitato per circa 50 metri mentre percorreva il sentiero.