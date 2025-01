Iltempo.it - Aggressioni al personale sanitario, Giuliano: "Pronto soccorso come far west"

Il tema della sicurezza delè sempre di più urgente discussione. "L'escalation di violenza nei confronti delsembra non arrestarsi nel nuovo anno, dove sono già due gli episodi avvenuti nei nosocomi della capitale. All'aggressione di Villa San Pietro sulla Cassia si aggiunge un ulteriore atto vile nei confronti di una infermiera e di una operatrice socio-sanitaria prese a calci e pugni aldell'Ospedale Pertini", ha dichiarato, in una nota, il segretario nazionale Ugl Salute Gianluca, esprimendo la massima condanna e solidarietà verso i professionisti coinvolti a cui sono state riscontrate lesioni guaribili in una settimana. I due episodi fanno riemergere l'importanza della tutela di chi lavora in corsia e a stretto contatto con i pazienti: "Isono oramaifar- ha proseguito il sindacalista- ed è inaccettabile che non si riesca a trovare soluzione definitiva a questa grave problematica, al fine di garantire la massima sicurezza di chi tra mille difficoltà continua ad assistere i nostri cittadini.