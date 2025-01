Ilrestodelcarlino.it - A San Rocco è tempo della Gioia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la apprezzata anteprima di Natale a San Giacomo di Guastalla, le parrocchie di S. Giacomo e S.portano in scena, per la seconda ed ultima replica, il concerto "Questo è il". Lo spettacolo va in scena domani alle 18 alla chiesa di Sandi Guastalla, presentandosi come un semplice ma suggestivo racconto – tra musiche, canti dal vivo, danze ed immagini – in grado di prendere per mano lo spettatore ed accompagnarlo nel Mistero di luceNatività, attraverso un punto di vista ed una prospettiva ‘inusuale’, capace di far riflettere sul vero significato del Natale cristiano. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Le eventuali offerte raccolte tra il pubblico andranno in favore delle attività benefiche e aggregative promosse dalle due parrocchie e a parziale copertura delle spese dello spettacolo.