A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist gigante Kranjska Gora 2025 programma streaming

La Coppa del Mondo di sci2024-riparte da: un fine settimana in cui non saranno impegnati gli uomini, ma ci saranno le donne proprio sulla Podkoren nella località slovena al confine con l’Italia in una gara che potrebbe regalare delle soddisfazioni ai colori italiani in questo.Siamo reduci infatti dal bellissimo trionfo di Federica Brignone in quel di Semmering: la valdostana in Austria ha sfatato un tabù e proverà a fare altrettanto a. Spesso in Slovenia la figlia di Ninna Quario ha ottenuto degli ottimi piazzamenti, come il secondo posto nel lontano 2012, un altro secondo posto del 2023 e il terzo dello scorso anno. Sarebbe fondamentale un altro successo in ottica corsa alla Coppa del Mondo generale.Possono provare a fare bene anche Sofia Ga e Marta Bassino: quest’ultima fece doppietta su questa pista nel 2021 quando il tracciato era barrato e completamente ghiacciato e la piemontese riuscì a interpretare meglio di tutte le sue avversarie le condizioni.