Laverita.info - Zelensky trova un nuovo alleato: i tagliagole

Dal presidente ucraino un’apertura verso le milizie islamiche salite al potere in Siria: «Ora Damasco è un partner affidabile». Kiev userà il grano per consolidare i rapporti con il regime. La speranza è avere una carta in più sul tavolo negoziale con Mosca.