Oasport.it - WTA Auckland, Naomi Osaka approda in semifinale. La pioggia protagonista in Nuova Zelanda

quest’oggi ad, in. Nel torneo WTA250 di scena questa settimana erano in programma i quarti di finale per la definizione delle semifinaliste. Solo due match sono stati portati a compimento, mentre gli altri due sono stati posticipati a domani, seppur con una differenza.La sfida tra la statunitense Madison Keys e la danese Claura Tauson è stata interrotta sullo score di 6-4 3-4 in favore di Tauson. Discorso diverso nel confronto tra Katie Volynets e Alicia Parks che non è neanche iniziato. Pertanto, le vincitrici di questi incontri saranno obbligate al doppio turno, visto il programma delle semifinali.Hanno staccato il biglietto per il penultimo l’americana Robin Montgomery e la giapponese. Montgomery (n.117 della classifica mondiale) ha regolato nel derby degli States, Bernarda Pera, con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco.