Iltempo.it - Vicenzaoro, con T.Gold palcoscenico globale dell'innovazione tecnologica del gioiello

Roma, 3 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Vicenza come centroper il settore orafo con il ritorno di T., evento di riferimentoper i macchinari e le tecnologie all'avanguardia per la lavorazione dei gioielli. Organizzato da Italian Exhibition Group in contemporanea conJanuary, T.riunisce dal 17 al 21 gennaio l'offerta più completa di macchinari e tecnologie orafe grazie a 170 aziende da 16 Paesi, per una manifestazione sempre piùcon tutta l'eccellenza del Made in Italy e il 40% di espositori esteri. Germania, Turchia, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito i Paesi più rappresentati.In fiera aziende di punta quali Elettrolaser, Italimpianti Orafi, Sisma, Orotig e Legor Group, che confermano la leadership del Made in Italy nel settore.