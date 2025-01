Palermotoday.it - Viale Regione, il semaforo rosso senza pedoni: tu segnali, ma nessuno interviene

Siamo sudellaSiciliana Nord Ovest altezza piazzale Giotto. Da oltre un anno, non è più presente il pulsante per la prenotazione pedonale. Amg lamenta i continui atti vandalici, così un operatore ha ben pensato di risolvere con un timer, in barba alle ordinanze comunali.