Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 17 | 45

DEL 3 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1-NAPOLI DOVE PROSEGUONO I RIENTRIO DALLE VACANZE NATALIZIE, AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CASSINO E FERENTINO IN DIREZIONE;PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD AL KM 14+900 ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA;SULLA STESSA DIRAMAZIONE SEGNALIAMO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN INGRESSO VERSO LA CITTA’; CI SPOSTIAMO INFINE PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral