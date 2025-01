Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 15:30

DEL 3 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE PER 4 KM TRA SAN VITTORE E CASSINO IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; PROSEGUENDO SULLA A1 ABBIAMO ULTERIORI RALLENTAMENTI, QUI DOVUTI A TRAFFICO DI RIENTRO, TRA COLLEFERRO E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE;IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: AÈ ANCORA ATTIVO, E LO SARÀ SINO AL 6 GENNAIO, IL PIANO TRASPORTI NATALIZIO CON 3 LINEE BUS GRATUITE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO; LE LINEE ATTIVE SONO LE FREE 1, FREE 2 E 100, IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI A PARTIRE DALLE 9 CON ULTIMA PARTENZA ALLE 21. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE VISITARE IL NOSTRO SITO O LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.