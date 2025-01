Quotidianodipuglia.it - Via alla gara d'appalto per il rifacimento dello stadio, che ospiterà i Giochi del Mediterraneo 2026

Leggi su Quotidianodipuglia.it

LoFranco Fanuzzi è pronto a cambiare volto in vista deideldi Taranto, in cui sarà campo diper il calcio.Il passaggio in giunta e poi.