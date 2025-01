Parmatoday.it - Verso il Torino: Hernani ok, Estevez no e Delprato stringe i denti

Leggi su Parmatoday.it

In attesa di recuperare Nahuelnella sua migliore condizione psicofisica, domenica contro ilFabio Pecchia potrà contare su. Il centrocampista brasiliano non dovrebbe essere a rischio per la gara contro i granata. Azevedo ha recuperato dopo lo stop precauzionale di sabato.