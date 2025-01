Parmatoday.it - Ventenne alla guida dopo aver assunto droga: patente ritirata

Leggi su Parmatoday.it

La Polizia ha denunciato un cittadino ucraino perl’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Durante i controlli effettuati questa notte, intorno alle 2, l'uomo è risultato positivo ai test. Fermato in via Emilia Est, l'uomo è apparso loquace, in stato di agitazione e con le.