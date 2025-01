Milanotoday.it - Vandali scatenati: spaccate più di 30 macchine in una sera. Video

I colpi in serie sulleparcheggiate in strada. Poi la fuga, lasciando dietro di loro una lunga scia di danni. Raidco giovedìa San Giuliano Milanese, dove almeno trenta auto sono state danneggiate da alcuni ragazzi che si sono "divertiti" ad accanirsi sulle vetture in sosta.