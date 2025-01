Sport.quotidiano.net - Use Rosa, trasferta sarda. L’obiettivo? La continuità

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 2024 si è chiuso amaramente con la sconfitta casalinga al cospetto del quotato Sanga Milano, ma la prima parte di stagione dell’UseScotti non può che ritenersi positiva visto che arriva a quest’ultima giornata del girone di andata da prima in classifica, sebbene al pari di Costa Masnaga e San Giovanni Valdarno. Quella che le attende lunedì prossimo, nel giorno dell’Epifania, alle 16 a Selargius contro il San Salvatore sarà però una sfida ancora una volta molto complicata per le biancorosse empolesi. Sia per l’impegnativain Sardegna dal punto di vista logistico, sia perché le padrone di casa hanno comunque un buon roster, al di là del fatto che arrivino a questo scontro diretto con la metà esatta dei punti rispetto all’Use, e non ultimo perché giocare sul campo delle sarde è sempre complicato per tutti.