United Cup, finisce qui per l'Italia: Cobolli travolto da Machac

Si ferma ai quarti di finale l’avventura delnellaCup 2025. Dopo la netta sconfitta di Jasmine Paolini con Karolina Muchova, è arrivata anche quella di Flaviocontro Tomas. Il ceco si è imposto in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 56 minuti di gioco, regalando così il secondo punto alla Repubblica Ceca che accede così alla semifinale contro gli Stati Uniti.Una partita con un unico filo conduttore, visto cheha assolutamente dominato. Il numero venticinque del mondo ha chiuso con nove ace, vincendo l’85% dei punti quando ha servito la prima. Invece dall’altra parte c’è stato unche ha faticato tantissimo e che non è mai entrato in partita, chiudendo con quattro doppi falli e solamente il 53% dei punti vinti con la prima e il 38% con la seconda.