Oasport.it - United Cup 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori salutano la competizione con una vittoria sui cechi

Alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) si è chiuso il tie tra Italia ea valido per i quarti di finale dellaCupdi tennis: nel doppio misto, giocato a risultato acquisito,edhanno superato Gabriela Knutson e Patrik Rikl con lo score di 7-5 3-6 10-4 in un’ora e mezza di gioco, consegnando agli azzurri il punto della bandiera nel confronto terminato sul punteggio di 1-2 per i boemi.Nel primo set gli azzurri nel game d’apertura risalgono dallo 0-40 e si salvano al punto decisivo, poi nel terzo game il deciding poi sorride ancora all’Italia., invece, non sfruttando due palle break nell’ottavo game, ma nel dodicesimo operano lo strappo a quindici che si rivela decisivo e portano a casa il parziale sul 7-5 dopo 44 minuti.