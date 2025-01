Quotidiano.net - Un'Epifania tra canti, shopping e magici giochi di luce

Leggi su Quotidiano.net

Nel cuore di Lucca, fino al 6 gennaio, un mercatino allestito nelle tipiche casette in legno e animato da spettacoli e intrattenimenti, con tanto di esibizioni dal vivo, accoglie tutti i visitatori fin qui giunti per festeggiare l'. In quest'ultimo giorno di festa, dalla mattina fino a sera, è ancora possibile riscoprire il calore delle festività nelle creazioni artigianali, nei prodotti di qualità e nelle idee regalo originali dei mercatini: qui è anche possibile trovare le migliori tipicità regionali, assieme a dolci e altre prelibatezze tipiche di questo periodo. Per il giorno della Befana la città offre anche molto altro all’interno del calendario di “Lucca Magico Natale”: il villaggio di ghiaccio con la sua grande pista di pattinaggio, i suggestividiche ridisegnano i palazzi e le chiese del centro storico e, ancora, la tradizione sempre viva dei presepi e degli alberi di Natale decorati a festa, che qui si trasforma in un vero e proprio itinerario da scoprire all'interno degli edifici storici che costellano il centro città e i suoi borghi.