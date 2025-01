Cesenatoday.it - Un sostegno per chi sceglie di vivere nel paese, contributi per la casa fino a un massimo di 40mila euro

Leggi su Cesenatoday.it

Il Comune di Sogliano al Rubicone presenta il nuovo regolamento per la concessione dia fondo perduto per la prima, che entrerà in vigore a partire dal 15 gennaio 2025. Un’iniziativa che punta a sostenere le famiglie, incentivare la residenzialità e promuovere il recupero del.