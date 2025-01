Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-01-2025 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno attacco Russo nella legge di chi è su un morto e quattro feriti le forze di difesa hanno abbattuto 60 droni c’è un clima di attesa sul fronte ucraino per i possibili sviluppi delle trattative dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal denti Trump può essere decisivo questa guerra può aiutarci a fermare Putin è molto forte imprevedibile ho tirato in piedi aspetta una tregua imminente vogliamo un cessate il fuoco immediato ha detto il ministro degli Esteri turco l’unico modo per raggiungere una pace costringere la Russia in una situazione di stallo sottolinea la prende Giorgia Meloni andiamo in Corea del sud e gli inquietanti del ufficio investigativo sulla corruzione hanno sospeso l’esecuzione del mandato di arresto del presidente deposto une dopo e oggi gli uomini della Guardia presidenziale gliel’hanno nuovamente impedito l’arresto di Ion È stato disposto dopo il suo tentativo di imporre la legge marziale per i quali è stato sottoposto ad un impeachment a complicare la situazione mi i sostenitori del presidente deposto restano radunati vicino alla residenza nonostante la polizia per tentato di portarli via l’arresto è materialmente impossibile a causa della continua impasto possiamo ci in Germania due gente di polizia tedesca sono rimasti feriti uno grave mente non esplosione avvenuta ieri sera nei pressi di un commissariato a Berlino forse un fuoco d’artificio come quelli che nei giorni scorsi hanno ucciso 5 persone portato all’arresto di circa 400 persone gli agenti stavano prendendo parte al normale servizio di sicurezza ha fermato la polizia secondo le prime indagini in oggetto non identificato esploso provocando gravi ferite al Volto gli occhi di uno degli agenti l’altro è rimasto vittima di un trauma sonoro Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche ancora essere in chiusura l’esponente dell’opposizione venezuelana ed punto Gonzalo esattamente i miei figli ha Matilde si trova in Argentina dove domani incontrerà il presidente mille che gli ha promesso il suo appoggio dopo le elezioni che anche secondo gli Stati Uniti l’avrebbero visto vincitore in tanto su di lui il governo di Nicolas Maduro autoproclamatosi vincitore ha messo una taglia da centomila dollari me lo tengo aggiornata L’Argentina e metto un ordine di cattura per il del Nicaragua Ortega la sua vita e moglie Rosaria moglie e altri funzionari del governo di Managua per tutti le accuse sono di crimini contro l’umanità e gravi violazioni dei diritti umani nel paese centro Era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa