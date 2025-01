Tutti in aiuto dei gatti dell’Enpa di Saronno | Un immenso grazie!

Leggi su Ilnotiziario.net

“Ci stanno chiamando da tutta Italia. Non riusciamo più a muoverci in sede per la risposta solerte e generosa di chi ha accolto la nostra richiesta di“. Sono entusiasti e anche enozionati i volontari: l’appello dell’ultimo giorno dell’anno, giunto accorato dai preziosi volontari die della Valle Olona, ha ricevuto subito un .