TrumpSentenza caso Stormy Daniels 10 1

22.45 Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, condannato in primavera da un tribunale penale di New York per aver effettuato pagamenti occulti alla pornostar,conoscerà la sua pena il 10 gennaio, ossia a dieci giorni del suo insediamento alla Casa Bianca previsto per il 20 gennaio. Trump dovrà"comparire in aula il 10/01" ha ordinato il giudice Juan Merchan in un'ordinanza specificando però di non essere "propenso a imporre una sentenza di incarcerazione" all'uomo che diventerà il 47° Presidente degli Usa.