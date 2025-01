Ilrestodelcarlino.it - "Treni soppressi: negozieremo con Fer"

Il Comune di Bagnolo conferma l’appoggio ai cittadini, contrari alla sperimentazione in vigore dal 7 gennaio che prevede laone di quattro fermate sulla linea Reggio-Guastalla (San Giacomo, San Giovanni, Pieve Rossa e Pratofontana) con conseguente cambio di orari delle corse, per tentare di limitare il disagio dei costanti ritardi. Il gruppo di maggioranza Bagnolo Futura segnala come il sindaco Pietro Cortenova sia impegnato "per tutelare gli interessi degli utenti della zona che usano il treno". "Il sindaco – aggiungono i consiglieri di maggioranza – appoggia pienamente la protesta dei cittadini e si è già attivato per negoziare con Fer soluzioni che non sfavoriscano l’utenza locale". E precisano pure come "la raccolta di firme in corso è uno strumento costruttivo e un mezzo utile per sostenere le istanze dei cittadini, ma non deve essere strumentalizzata come una protesta contro sindaco o Comune, perché così non è.