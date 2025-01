Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 19:00

Luceverdetrovati dalla redazione non molto illungo la rete viaria della capitale nessuna segnalazione sul grande raccordo anulare fuori dal raccordo si rallenta persulla via Cristoforo Colombo potrebbe Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da domani mattina a partire dalle ore 7:30 in via del Foro Italico divieto di transito per lavori di potatura nel tratto compreso tra via di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico fino alle ore 16 a causa di un avvallamento del manto stradale da ieri via della Stazione Tiburtina è chiusa altra il piazzale della stazione e Piazzale delle ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attiva e tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi e comunque per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito