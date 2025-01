Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 17:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalla stazione sul grande raccordo anulare segnalatorallentato lungo la carreggiata esterna tra l’uscita e Laurentina e Tuscolana Lungotevere de’ Cenci fino al 28 febbraio proseguono i lavori in prossimità di Ponte Garibaldi dove istituito un restringimento della carreggiata possibile la formazione dei rallentamenti da domani mattina a partire dalle ore 7:30 in via del Foro Italico divieto di transito per lavori di potature nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico fino alle ore 16 e ricordiamo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate della sabato e giorni festivi a Infernetto lavori di potatura in viale di Castel Porziano tra via Canazei e via Torcegno disagi alla circolazione per il trasporto pubblico fino al 20 gennaio per lavori di riqualificazione della tangenziale via Prenestina modificato il servizio per le linee tram 54 e 19 è tutto e grazie per l’ascolto In collaborazione con Luce Verde infomobilità