Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità e domenica Stadio Olimpico l’incontro trae Lazio è in programma dalle 20:45 Ma entro le 8 del mattino prenderanno il via agli interventi di sgombero dei veicoli da alcune strade non lontane dall’ impianto sportivo a partire da viale dello Stadio Flaminio Piazzale Ankara poi nel pomeriggio possibile chiusure alsu una tratto di viale Tor di Quinto sul lungotevere a ridosso in direzione dell’Olimpico così come sulla Duca d’Aosta e domani tra le 7:30 e le 16 nuova fase di interventi sulle alberature in via del Foro Italico sarà chiuso alil tratto di strada tra viale Tor di Quinto Largo Ferraris IV sulla carreggiata direzione stadio infine ricordiamo che anche oggi sino al 6 gennaio sono chiuse ai non autorizzati le zone alimitato di centro e Tridente con un orario prolungato alle 20 In collaborazione con Luce Verde infomobilità