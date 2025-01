Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 10:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio Buongiorno dalla redazione ben trovaticomplessivamente scorrevole in queste ore sulla rete viaria dell’azione sono segnalazioni di rilievo quindi nessun impedimento su raccordi autostrade tangenziali spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone del territorio non ti ho inviato la massima prudenza nella guida deboli nevicate in quota al confine con l’Abruzzo sui Monti ernici Simbruini ce ne abbiamo diverse zone della Ciociaria quindi sulla A1-napoli tra Frosinone e Cassino prudenza anche sulla Casilina vento forte lungo la costa tra Fiumicino e Civitavecchia attenzione in autostrada Quanto lungo la Aurelia aqualche problema sulla Salaria dove c’è una riduzione della sede stradale all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in quanto sono in Corso alcuni lavori di potatura è bene ciò sta provocando in colonna 20 in direzione della tangenziale nessuna segnalazione di rilievo sulla raccordo anulare Attenzione In ogni caso è lavori segnalati tra le uscite di Casal del Marmo Ottavia via Trionfale in direzione della Cassia è tutto per il momento Grazie per l’ascolto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità