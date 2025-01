Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orari qualificazioni Innsbruck, programma, streaming, startlist

Leggi su Oasport.it

Dopo una giornata di riposo e di trasferimento dalla Germania all’Austria, prosegue quest’la 73ma edizione delladei Quattro. Ilodierno prevede lo svolgimento delleper la terza tappa del Vierschanzentournee, con i migliori 50 che verranno ammessi alla gara di domani.Il Bergiselschanze rappresenta come di consueto il crocevia della, che vede attualmente ancora almeno quattro atleti in corsa per l’Aquila d’Oro. Daniel Tschofenig guida la classifica davanti ai connazionali austriaci Jan Hoerl e Stefan Kraft, ma resta in agguato anche lo svizzero Gregor Deschwanden. Chance minime invece per i vari Johann Andre Forfang, Pius Paschke e Michael Hayboeck, distanti oltre 20 punti dalla vetta.Guarda ladei 4su DAZN.