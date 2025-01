Unlimitednews.it - “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”, un fenomeno globale

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo dele delper le tappe in Medio Oriente di Doha (17-22 dicembre, 6^ tappa) e di Abu Dhabi (27-31 dicembre, 7^ tappa) con quasi 110.000 visitatori (oltre 52.000 per Doha e oltre 55.000 per Abu Dhabi).Con la conclusione della settima tappa delad Abu Dhabi, il numero complessivo dei visitatori tra Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Doha e Abu Dhabi è di circa 365.000 di cui oltre 180.000 sono saliti a bordo della Nave Scuola della Marina Militare. Il numero complessivo degli utenti che segue gli account social delha raggiunto e superato il milione proprio nel corso della tappa di Abu Dhabi. Oltre 13.000 è il totale delle pubblicazioni tra mediani, locali e internazionali che hanno raccontato il progetto, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e al quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri.